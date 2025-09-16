Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer


Ce mardi 16 septembre, une pirogue transportant 112 migrants a accosté sur la plage de Ouakam, après cinq jours de dérive en haute mer. En provenance de la Gambie, les passagers tentaient de rallier l’Europe.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le capitaine de l’embarcation aurait abandonné les migrants en pleine mer, les laissant à leur sort. Leur salut est venu de Moussa Diallo, un pêcheur local, qui a repéré l’embarcation à environ 25 kilomètres au large et donné l’alerte. La marine nationale est rapidement intervenue pour escorter les migrants jusqu’à la côte, où ils ont été pris en charge par la gendarmerie.

Informés par les pêcheurs de Ouakam, les forces de l’ordre ont sécurisé la zone et initié les procédures d’identification. Aucun décès ni blessé grave n’a été signalé, bien que plusieurs migrants aient souffert du mal de mer et d’épuisement.

Cet incident survient dans un contexte de recrudescence des départs clandestins par voie maritime, illustrant une nouvelle fois les dangers de ces traversées. Une enquête est en cours pour identifier les organisateurs de cette opération.
Autres articles
Mardi 16 Septembre 2025
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison - 16/09/2025

Niger: 22 villageois tués par des

Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest - 16/09/2025

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall - 16/09/2025

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur - 16/09/2025

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT - 16/09/2025

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo - 15/09/2025

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC…

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC… - 15/09/2025

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend »

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend » - 15/09/2025

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance - 15/09/2025

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but - 15/09/2025

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne - 15/09/2025

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour)

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour) - 14/09/2025

TOUBA- Le bassin de Keur Kabb cède sous la pression des eaux pluviales et menace d’inondation plusieurs quartiers

TOUBA- Le bassin de Keur Kabb cède sous la pression des eaux pluviales et menace d’inondation plusieurs quartiers - 14/09/2025

DAROU KHOUDOSS / Serigne Moustapha Mbacké, nouveau khalif de Serigne Ahmadou Mokhtar présenté à l’occasion de la journée de prières dédiée à son regretté père

DAROU KHOUDOSS / Serigne Moustapha Mbacké, nouveau khalif de Serigne Ahmadou Mokhtar présenté à l’occasion de la journée de prières dédiée à son regretté père - 14/09/2025

Italie : Des sénégalais manifestent contre le déplacement de Sonko et lui rappellent les priorités au Sénégal

Italie : Des sénégalais manifestent contre le déplacement de Sonko et lui rappellent les priorités au Sénégal - 13/09/2025

Thiès : Affrontements en cours à la MAC entre détenus et gardes pénitentiaires

Thiès : Affrontements en cours à la MAC entre détenus et gardes pénitentiaires - 13/09/2025

Annonce d’une marche contre le gouvernement / Ousmane Sonko chambre le FDR: « Ils veulent toujours tirer le débat vers le bas »

Annonce d’une marche contre le gouvernement / Ousmane Sonko chambre le FDR: « Ils veulent toujours tirer le débat vers le bas » - 13/09/2025

Ousmane Sonko sur la « dette cachée »: « Nous prenons notre responsabilité pour que justice soit correctement rendue »

Ousmane Sonko sur la « dette cachée »: « Nous prenons notre responsabilité pour que justice soit correctement rendue » - 13/09/2025

Drame à Guédiawaye : une jeune femme de 19 ans déférée pour avoir étranglé son bébé

Drame à Guédiawaye : une jeune femme de 19 ans déférée pour avoir étranglé son bébé - 13/09/2025

Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial

Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial - 13/09/2025

Cambriolage à la DER/FJ : le casse silencieux orchestré de l’intérieur

Cambriolage à la DER/FJ : le casse silencieux orchestré de l’intérieur - 13/09/2025

Affaire Lonase Afitech : l'ARCOP renvoie les deux parties devant le juge

Affaire Lonase Afitech : l'ARCOP renvoie les deux parties devant le juge - 12/09/2025

Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM...

Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM... - 12/09/2025

Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent

Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent - 12/09/2025

Justice en panne : 2,5 milliards FCFA d’arriérés, les avocats commis d’office lâchent prise

Justice en panne : 2,5 milliards FCFA d’arriérés, les avocats commis d’office lâchent prise - 12/09/2025

Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar

Le cabinet du docteur Thermos : violentes accusations d’agression sur une mineure de 16 ans...un huis clos médical qui vire au cauchemar - 12/09/2025

[Reportage] Golf Nord 2 VDN : des camions chargés de béton et de sable sèment la peur dans les ruelles du quartier

[Reportage] Golf Nord 2 VDN : des camions chargés de béton et de sable sèment la peur dans les ruelles du quartier - 12/09/2025

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux...

Fortes pluies à Kaolack: Plusieurs quartiers sous les eaux... - 11/09/2025

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté

Kédougou : 30 pieds de chanvre indien découverts dans un champ, un homme arrêté - 11/09/2025

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute

Soirée « Trap », drogue et voitures de luxe : le tribunal tranche, Dame Amar écope d’un mois ferme et Ses co-prévenus relaxés au bénéfice du doute - 11/09/2025

RSS Syndication