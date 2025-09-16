Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer

Ce mardi 16 septembre, une pirogue transportant 112 migrants a accosté sur la plage de Ouakam, après cinq jours de dérive en haute mer. En provenance de la Gambie, les passagers tentaient de rallier l’Europe.



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, le capitaine de l’embarcation aurait abandonné les migrants en pleine mer, les laissant à leur sort. Leur salut est venu de Moussa Diallo, un pêcheur local, qui a repéré l’embarcation à environ 25 kilomètres au large et donné l’alerte. La marine nationale est rapidement intervenue pour escorter les migrants jusqu’à la côte, où ils ont été pris en charge par la gendarmerie.



Informés par les pêcheurs de Ouakam, les forces de l’ordre ont sécurisé la zone et initié les procédures d’identification. Aucun décès ni blessé grave n’a été signalé, bien que plusieurs migrants aient souffert du mal de mer et d’épuisement.



Cet incident survient dans un contexte de recrudescence des départs clandestins par voie maritime, illustrant une nouvelle fois les dangers de ces traversées. Une enquête est en cours pour identifier les organisateurs de cette opération.