Immigration : « J’appelle la société sénégalaise à sortir des réseaux de Mafia et profiter des opportunités légales pour immigrer en Espagne » (Alberto Virella, Ambassadeur)

« Opter pour une immigration avec toutes les procédures et entreprises légales pour entrer en Europe et en Espagne », telles sont les recommandations de l’Ambassadeur d’Espagne au Sénégal, Mr Virella Alberto. Ces opportunités sont multiples. Donc, selon l’Ambassadeur, « après la crise économique qui avait secoué l’Espagne et qui avait conduit à un chômage considérable, l’Espagne a déjà mis sur place la voie d’une immigration légale pour renforcer la possibilité des échanges entre les deux pays »