Immersion avec le Service d’hygiène de Dakar : le capitaine Idrissa Ndiaye au suivi des boulangeries temporairement fermées


Le Service régional d’hygiène de Dakar poursuit son opération de contrôle des établissements de production alimentaire. En collaboration avec la sous-brigade d’hygiène de Mbao,une mission de suivi a été menée  dans plusieurs boulangeries ayant fait l’objet d’une fermeture temporaire pour non-respect des normes d’hygiène. Cette mission, conduite par le capitaine Idrissa Ndiaye et ses éléments, visait à vérifier l’application des mesures correctives exigées par les autorités sanitaires, avant la délivrance des autorisations de réouverture. 

Sur le terrain, les agents ont procédé à des inspections minutieuses des locaux, des équipements de production et des conditions de stockage des matières premières. L’objectif est de s’assurer que les établissements concernés ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles d’hygiène et de salubrité avant une éventuelle réouverture.
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Vendredi 26 Juin 2026
Binta Ndiaye (Stagiaire)



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