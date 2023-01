Imam Abdoulaye Diène : « Ce que nous avons appris à Abu Dhabi qui peut nous servir »

Après 15 jours de formation aux Émirats Arabes Unis, les Imams ont présenté la restitution des travaux avec les autorités du Waqf aux Émirats.



« Nous avons beaucoup appris durant notre séjour à Abu Dhabi : le statut et le comportement de l’Imam, comment écrire et lire le sermon. Ce qui nous a beaucoup marqué c’est la bonne organisation sur tous les plans. Nous comptons vulgariser ce que nous avons appris dans nos différentes mosquées et communautés … », a fait savoir l’imam de la Grande mosquée de Dakar à l’occasion de la présentation des travaux lors de leur mission à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.