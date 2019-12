Il est fort regrettable que des groupuscules d’activistes, en collusion avec des forces obscures, cherchent à instrumentaliser la population. (Par Boubacar Siguine Sy)

"Pendant que de braves citoyens s’évertuant quotidiennement à la sueur de leur front à apporter leur utile contribution à l’œuvre de construction nationale d’autres personnages à la vertu suspecte et aux desseins inavouables grenouillent et complètent le soir venu aux fins de déstabilisation du pays à la faveur du réajustement des prix de l’électricité.

Mais, leurs vaines tentatives de complot et de coup d’État "électrique" concocté de concert avec des groupuscules infiltrés dans des pseudos partis ou syndicats manipulés et politiciens a été promptement éventré et a fait rapidement long feu.

Néanmoins, que diantre ces sueurs reprochent-ils au Président de la République Macky Sall ? d’avoir réussi à faire, en moins d’une décennie, du Sénégal la patrie de la démocratie, de la stabilité et de la croissance économique et sociale partagée ? Que nenni ! Depuis quand savoir si bien son pays est-il devenu un crime décrété par de sombres censeurs fossoyeurs de la gauche des syndicats et de l’école sénégalais?

Force est de reconnaître aujourd'hui que le Sénégal de Senghor de Diouf et de Wade, le Sénégal sous le magistère de Macky Sall est parvenu, par le travail et non par l’invective et le complot à être la patrie de la démocratie et de la croissance inclusive. Comment?

En multipliant, par trois la production agricole, production électrique par cinq le kilométrage d’autoroute par deux ; la production agricole par deux ; le nombre de routes le nombre d’écoles, de collèges et d’universités et d’hôpitaux alors qu’en 2011 la campagne agricole n’était pas financée alors que le budget de l’énergie était reversé dans l’organisation fumeuse d’un Monument et d’un festival avorté alors que les enseignants étaient en grève pendant 5 mois!

Depuis les impôts ont baissé, de même que le prix du loyer. Les salaires et le pouvoir d'achat ont augmenté avec un taux d’inflation quasi stable sans compter les bourses de sécurité familiale de la Couverture maladie universelle (Cmu) ; du Plan sésame ; la multiplication et la gratuité des Centres de dialyse et des cancers féminins ; l’augmentation des indemnités des enseignants des bourses et la baisse des loyers et des loyers des étudiants dont le nombre de résidences a été multiplié par cinq.

Certes, beaucoup de chemins restent encore à parcourir, des sacrifices encore à faire et à repartir. Le Président Macky Sall y tient entre tous nos compatriotes. Sinon quelle autre lecture reste possible du réajustement du prix de l’électricité qui touche la moitié du million cent mille abonnés de la Société nationale d’électricité. Sur cette moitié, la moitié verra sa facture à partir de janvier 2020 augmenter de moins de 500 F par mois et l’autre moitié de moins de 1000 francs cfa par mois

Toutefois, ce réajustement des tarifs en sus du soutien de l’État permettra d’atteindre l’accès universel à l’électricité notamment auprès de nos compatriotes du monde rural grâce, en partie, à nos progrès dans le mix énergétique où notre pays compte parmi les leaders mondiaux. Avec près d’un tiers de la production nationale en énergies renouvelables !

Il est, par conséquent, fort regrettable que des apprentis sorciers, de groupuscules d’activistes, en collusion avec des forces obscures aux desseins inavouables, cherchent à instrumentaliser la population, à travers cette mesure d’équilibre salutaire pour l’avenir.

Assurément, l’appel récurent du Président de la République à la construction d’une Nation émergente et solidaire requiert l’union sacrée autour des valeurs de la République afin de parfaire la marche difficile engageante et prometteuse vers le Pap2 du Plan Sénégal émergent dont la première phase 2914-2019 a été un franc succès avec la révolution silencieuse du Sénégal dans maints domaines de la vie économique et sociale. Un nouveau départ très prometteur est entamé avec le Macky 535 : Acronyme des 5 initiatives (Jeunesse 2035 - Economie sociale et solidaire - Société numérique inclusive - Pse vert avec la reforestation massive - Industrialisation), 3 voire 4 programmes nationaux (Zéro bidonville , Zéro déchets, Cantines scolaires dans les zones rurales et périurbaines-villes créatives) et 5 Accès universels (Eau, assainissement, énergie, mobilité collective), Services sociaux de base-services sportifs et culturels avec en perspective les premiers Jeux olympiques de la Jeunesse en Afrique organisés par notre pays.).

Ce nouveau challenge collectif requiert la participation de tous et de chacun et l’engagement dans le travail dans la paix la discipline (Ah oui ce n’est pas une valeur ringarde) dans nos champs, nos usines, nos ateliers nos écoles nos universités nos hôpitaux nos bureaux.... Ce nouveau départ exige la cohésion nationale dans une Afrique unie réconciliée avec son passé et ses valeurs millénaire et regardant avec courage et détermination vers l’avenir dans un contexte sécurité politique et économique instable avec le retour des replis identitaires du conservatisme et de la violence.

Heureusement que l’avenir reste ouvert et prometteur avec comme viatique le référentiel des politiques publiques avec est le Pse et l’opportunité de l’exploitation prochaine des ressources d’hydrocarbures avec une nouvelle monnaie africaine (Eco) dans une Zone de libre échange continentale (Zleca) autres symboles de la souveraineté reconquise.

Boubacar Siguine Sy

Ministre Conseiller