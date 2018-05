Idrissa Seck descend en flammes Bamba Ndiaye et Sidy Lamine Niass : "Désormais, appelez les Mousailimatoul Kazab Ndiaye et Niass (...) En tant que talibé mouride, je ne peux..."

Idrissa Seck n'a pas raté Bamba Ndiaye et Sidy Lamine Niasse lors de son point de presse tenu au Cyber Campus de Thiès. Pourtant, le leader de Rewmi ne voulait pas rajouter à la polémique née de son interview avec Dakaractu dans laquelle il abordait la crise israélo-palestinienne.

Bamba Ndiaye et Sidy Lamine Niass avaient jugé opportun de rappeler l'ancien Premier ministre à l'ordre. ”Mais c'est mon guide qui m'a demandé de clarifier certaines choses avant de quitter le Sénégal”, se justifie Idy.

D'abord l'ancien Premier ministre précise qu'en tant que musulman et talibé de Serigne Touba, je ne peux minimiser le prophete Mohamed (PSL). Cette précision faite, Idrissa Seck a présenté ses profondes excuses aux Sénégalais qui “ont été blessés par mes propos, meme si ceux ci ont été détournés par des manipulateurs.”

Cela dit, le président du Conseil départemental de Thiès promet une réponse à la hauteur de l'affront à Sidy Lamine Niass et à Bamba Ndiaye. Un binôme qui doit désormais se faire appeler “Mousailimatoul Kazab Ndiaye et Niass.” C'est du moins le surnom que leur a attribué Idrissa Seck qui fait certainement référence à un détracteur du prophète que ce dernier avait fait appeler Mousailima le menteur.

Dans une interview accordée à Dakaractu sur la question palestinienne, Idrissa Seck avait evoqué la question de l'emplacement de la “Kaaba”. Le rewmiste en chef a fait savoir que dans le Coran, Dieu parle de Bakka et non de Makka. Il avait ajouté en avoir discuté avec un savant saoudien. Il a aussi replacé le conflit israélo-palestinien dans son contexte en rappelant qu'en réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'une querelle entre demi-frères.