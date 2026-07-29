Ziguinchor : un individu interpellé avec 12 kilogrammes de chanvre indien

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Ziguinchor a procédé, le 27 juillet 2026, à l’interpellation d’un individu pour détention en vue de l'offre et de la cession de chanvre indien, trouvé en possession de douze (12) kilogrammes de ladite drogue.

Exploitant un renseignement opérationnel faisant état d’un réseau de trafic de chanvre indien dirigé par le mis en cause, un dispositif de surveillance a été mis en place. Cela a permis d'identifier et de suivre le suspect qui s’apprêtait à réceptionner une cargaison en provenance d’un village. C'est ainsi qu'une intervention rapide, opérée à quelques encablures du village de Boutoute, a permis de l’intercepter en possession d’une valise contenant le produit prohibé. Il a aussitôt été interpellé puis conduit au siège du service.

Interrogé sommairement, il a déclaré, sans convaincre, que la drogue appartiendrait à un tiers. Le mis en cause est placé en position de garde à vue. Les investigations se poursuivent.