Scandale à l’ARTP : L’ARCOP suspend le marché contesté de la colonie de vacances 2026

Le dossier de l’organisation des colonies de vacances 2026 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) prend une ampleur nationale. Une procédure d’attribution de marché déjà contestée vient d’être suspendue par le régulateur de la commande publique, dans un contexte marqué par des soupçons de fraude et des irrégularités pointées dans la passation de ce marché.







L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) a, en effet ordonné la suspension de la procédure de passation de marché relative à cette colonie de vacances, à la suite d’un recours contentieux introduit par l’entreprise Jump Agence de Voyage, qui dénonce le rejet de son offre. Dans une décision n°069/2026/ARCOP/CRD/SUS rendue le 23 juillet 2026, le Comité de Règlement des Différends (CRD), statuant en Chambre des Marchés, a déclaré recevable le recours introduit par Jump Agence de Voyage, qui contestait le rejet de son offre dans le cadre de la demande de renseignements et de prix (DRPCO) n°S_ARTP_01_3747/2026.







Selon la chronologie détaillée dans la décision, le rejet de l’offre avait été notifié à l’entreprise le 16 juillet 2026. Jump Agence de Voyage avait alors saisi l’ARTP d’un recours gracieux, enregistré le 21 juillet 2026, auquel l’autorité contractante avait répondu dès le lendemain, 22 juillet 2026. N’ayant pas obtenu satisfaction, l’entreprise avait introduit, le même jour, un recours contentieux devant l’ARCOP, enregistré sous le numéro 2741.







Le CRD, présidé par Ndèye Rokhaya Sène et composé de Raqui Wane et Saliou Dieye comme membres, avec Moustapha Djitté, Directeur général de l’ARCOP, comme rapporteur, a examiné le dossier après audition d’Ismaïla Diakhaté. La Chambre a constaté que le recours avait été introduit dans le respect des formes et délais prescrits par la réglementation, et que les frais de traitement du dossier avaient été acquittés. Sur cette base, le CRD a déclaré le recours recevable et ordonné la suspension de la procédure de passation de la DRPCO litigieuse. Le Directeur général de l’ARCOP a été chargé de notifier cette décision à Jump Agence de Voyage, à l’ARTP, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la décision devant également être publiée sur le site officiel des marchés publics.







La notification officielle de la décision a été signée le 27 juillet 2026 par Dr Moustapha Djitté, Directeur général de l’ARCOP, à l’attention du Directeur de Jump Agence de Voyage, avec ampliation au Président du Conseil de Régulation de l’ARCOP.







Cette suspension, prononcée par l’organe national de régulation de la commande publique, place désormais le dossier des colonies de vacances de l’ARTP sous une attention particulière, dans l’attente du traitement au fond du litige.

