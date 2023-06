Ibrahima Diop député diaspora : « Le Président Macky devrait changer le programme emploi des jeunes en funérailles des jeunes ! »

Pour Le député issu de la diaspora, le Président Macky Sall devrait tout simplement changer le concept « Xeuyou Ndaw Gni » qui est un programme lancé par le gouvernement sénégalais et destiné à la promotion et à la création d’emploi pour les jeunes en « Deudjou ndaw gni, funérailles des jeunes. » Du haut du perchoir de l'Assemblée nationale où il a pris la parole à l’occasion de la séance plénière qui s’est tenue ce lundi, il a ainsi fait allusion aux violentes manifestations (15 morts) qui ont éclaté dans le pays depuis le 1er juin. D’après lui, l’Etat du Sénégal est le principal responsable de ces tueries. Il a également fustigé le fait que certains sénégalais de la diaspora soient pointés du doigt et accusés d’incitation à la haine via les réseaux sociaux.