ITV - Omar Guèye alias Minicar Mou Serigne Saliou fusille les leaders Apéristes de Touba et brocarde des DG et ministres.

Pour son premier face-à-face avec la presse au terme de la première partie de sa tournée dans Touba, le leader MC3S a servi un cinglant réquisitoire aux leaders Apéristes de Touba et aux directeurs Généraux et ministres (ou certains d’entre eux) qui, selon lui, ne sont d’aucune utilité politique au Président Macky Sall. Oumar Guèye alias Minicar Mou Serigne Saliou choisira, dans sa déclaration, de ne pas y aller avec le dos de la cuillère.



« À Touba, le véritable problème c’est qu’on n'a pas de leaders aptes à maîtriser la situation. Depuis que Moustapha Cissé Lô n’est plus actif, le Président Macky Sall manque de leadership local efficient. Nous avons en lieu et place des leaders qui ne bougent pas le plus petit doigt, qui se couchent tôt et qui se réveillent tard et qui ne prêtent aucune oreille aux aspirations des populations ».



Il ajoute : « le Président Macky Sall est aussi handicapé par le comportement de ses directeurs, de tous les directeurs sans exception, et de certains ministres invisibles et injoignables. Si chaque directeur et chaque ministre prenait en charge les préoccupations des populations qui lui sont proches, aucun impair n’aurait été noté. Il n’y a que le Président qui gagne des élections. Nul autre que sa propre personne ne lui est d’un soutien quelconque ».



Parlant de l’opposition, Minicar affichera le mépris. « Je ne veux pas parler d’Ousmane Sonko parce que lui n’a comme leitmotiv que la violence. Son souhait le plus ardent c’est d’installer ce pays dans le chaos et ceci ne saurait avoir lieu. Je le mets en garde et met en garde ses partisans qui disent que Serigne Saliou avait dit que seul le Pastef peut développer ce pays. Serigne Saliou parlait du Pastef mouride qui n’a rien à voir avec ce Pastef dont le seul viatique est de promouvoir la violence. »



Il conclut : « Les Sénégalais sont conscients que ce pays n’a jamais eu un chef d’État aussi performant que le Président Macky Sall ».