ITV / Mame Diarra Diouf, Responsable politique de Benno aux PA : « Nous avons un appareil résilient… Avec l’expérience de nos ténors, la victoire de notre candidat est acquise… »

Malgré son jeune âge devant plusieurs responsables de l’Alliance pour la République, Mame Diarra Diouf, elle aussi, membre du parti présidentiel aux Parcelles Assainies, se voit en médiateur. Les divergences dans l’Apr, les dissidences et toutes ces difficultés constatées dans la coalition majoritaire seront dépassées selon la directrice des loisirs.

Dans cette interview avec Dakaractu, la responsable politique aux Parcelles Assainies lance un appel aux leaders de la mouvance, mais également au candidat Amadou Bâ à prendre la cause des jeunes de la localité comme une de ses priorités.



Mame Diarra Diouf s’attend dès lors, à l’organisation d’une élection apaisée et transparente avec une large victoire du candidat de Benno qui devra garder l’héritage du président Macky Sall.