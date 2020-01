INSÉCURITÉ À TOUBA / L'État vers l'érection d'un camp du GMI, de trois nouveaux commissariats... Une série d'opérations coup de poing en vue...

Touba est toute prête à abriter un camp du GMI. C'est du moins la déclaration faite aujourd'hui par le Directeur de la Sécurité Publique qui était en visite dans la cité religieuse et qui a été rencontrer Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Abdou Wahab Sall précisera, en passant, que l'érection de ce camp reste assujettie à la disponibilité d'un site pour abriter l'infrastructure. À coté, l'Etat construira aussi trois autres commissariats. Cela non content d'avoir, au préalable, renforcé le personnel policier au niveau des brigades.



" Notre agenda est de travailler dans le sens de renforcer la sécurité des populations. C'est donc une visite de travail. Nous sommes venus nous enquérir de la situation sécuritaire. Nous avons vu qu'il faudra désormais renforcer le dispositif sécuritaire disponible. C'est la volonté du Président de la République, celle du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police", dira-t-il avant de lancer un avertissement à l'égard des malfrats qui écument Touba et Mbacké. "Nous sommes venus là lancer une série d'opérations coup de poing."