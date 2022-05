INONDATIONS À TOUBA - Autorités administratives en conclave avec les autres acteurs de l’assainissement

Touba et Mbacké ont vécu lors de l’hivernage 2021 une série de sinistres à cause de l’incapacité affichée par les bassins de Keur Niang et de Darou Rahmane à contenir les eaux de pluie drainées.



À l’occasion d’un comité départemental de développement qui a réuni les services de l’État, collectivités Territoriales et acteurs privés, le préfet de Mbacké a tenu à le rappeler. « On a connu une situation extrêmement difficile l’année dernière à cause des inondations qui ont plongé plus de 1000 familles dans le désarroi. »



Amidoune Diop invitera ainsi les structures et personnels concernés à ne ménager aucun effort pour effectuer ou achever les travaux. « Touba Ca Kanam s’est engagé à achever ses travaux d’assainissement avant l’hivernage. »



Le préfet précisera, par ailleurs, désormais travailler dans la coordination des actions menées par les différents acteurs pour éviter des chevauchements et autres impairs. Il ajoutera que l’ONAS va démarrer bientôt des opérations de curage de 8,5 kilomètres de réseau.



Des opérations de nettoiement des zones où il y a des ordures et du désensablement à faire sont aussi prévues au programme...