(IMAGES) SARSARA 2022 - Le passage de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie revivifiée avec comme parrain Serigne Modou Moustapha

L’édition 2022 du magal de Sarsara, commémorant tous les ans, le passage de Cheikh Alhamdou Bamba en Mauritanie, a vécu. Pour cette année, c’est Serigne Modou qui a été choisi comme parrain.

Un choix hautement salué compte tenu des relations que le premier patriarche de Darou Khoudoss a entretenues avec la Mauritanie. En effet, tous ses enfants y ont fait leurs humanités et c’est lui qui a perpétué les relations de la communauté avec les érudits mauritaniens. C’est ainsi que Serigne Ahmadou Mokhtar, khalif de Darou khoudoss, a dépêché une importante délégation conduite par Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma. Ce dernier avait à ses côtés un nombre important de petits-fils du 1er Khalife Général des Mourides en plus de plusieurs cheikhs de Darou Khoudoss. L’événement a été clôturé par une cérémonie religieuse présidée par le ministre de la culture Mauritanienne et l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie qui ont présidé la cérémonie. Beaucoup d’ambassadeurs accrédités à Nouakchott ont aussi rehaussé de leur présence la rencontre déroulée dans les locaux du palais des congrès de Nouakchott. Le Khalife Général des Mourides, qui a tenu à ce que sa délégation et celle de Serigne Ahmadou partent ensemble et ne fassent qu’une, sous la coordination de Serigne Mourtada Bousso, était représenté par Serigne Mouhamadou Mamoune Fallilou. L’édition a connu un franc succès avec la participation des dahira venus du Sénégal, de la communauté mouride en Mauritanie. Conférences, expositions et cérémonie officielle ont ponctué les 72 heures de festivités sous la houlette de Serigne Sidy Mourtada, représentant du Khalife en Mauritanie. Dans leurs discours, les orateurs sont revenus sur le passage du Cheikh à Sarsara, ses relations avec les saints mauritaniens et les perspectives de développement de la cité religieuse de Sarsara où une mosquée est en cours de construction sans compter la maison des hôtes et un daara présentement en gestation...