Hommage à Madior Diouf : Il est parti, MON Prof ! (Mamoussé Diagne)

Il est parti, MON Prof !



Quand ils ont appris la nouvelle, peu de gens de ma génération pouvaient dire : « Nous ne lui devons rien. », tant ils sont nombreux, ceux qui lui devaient entièrement ou partiellement d’être ce qu’ils sont devenus. S’il y en a qui ont été ses étudiants, nous pouvons dire que ce n’est pas nous qu’il a inauguré cette pédagogie merveilleuse d’enseignant. Nous sommes le groupe qui a accompagné le transfert de Ponty de Sébikotane à la Base Aérienne de Thiès avec comme professeurs Mbaye Guèye, Cheik Aliou Ndao et Madior Diouf…Ce dernier nous fut présenté par l’irremplaçable professeur d’Histoire comme « Mon Ami Madior ». Mbaye Guèye, « le Duc de Berry » nom qui désignait non pas celui qui tomba transpercé par le couteau de Louis-Pierre Louvelle, mais le « Duc de Beringaraf » qui nous fit entrer de plain-pied dans un espace historique envahi par les noms, étranges pour nous, de « diawrigne », « sarafari », et de « Amary Ndella Coumba ». Les descendants de Mahécor Diouf garda ainsi ce nom de « Mon Ami Madior », pour nous autres tout de notre séjour à Ponty.



Celui dont la voix rauque déferla sur les rangs de notre classe un lundi matin avec ce début de texte : « Ronsard, j’ai vu l’orgueil des colosses antiques », cette voix qui ne vous quittait jamais une fois qu’elle avait franchi le seuil de vos oreilles, vous forçait sur le chemin sans détour de l’excellence. Celle-ci étant entendue non pas comme le désir d’être le meilleur, mais le meilleur des meilleurs. Ce qui nous poussa tout au long de nos études supérieures et de notre vocation d’enseignant. Elle nous parle, elle nous accompagne à partir d’un jour non localisable dans les pages d’un agenda. Elle nous pousse à lire, à relire tout ce qui nous tombait sous la main, avec la persuasion qu’il faudrait l’avoir lu. Durant toutes nos études, loin des rivages du pays d’où a émergé cette « Minerve aux yeux pers » - l’Université de Dakar- je ne pouvais revenir qu’en scandant mon parcours de ses vers : « Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux / Que des palais romains le front audacieux. »



Si je me suis résolument enfermé dans les « Regrets », c’est que leur évocation résume mes rapports filiaux avec MON Cher Prof. Et ses yeux qui ont regardé les colosses antiques se sont refermés une fois pour toutes d’un seul coup, et je me suis rendu compte qu’il fait un peu plus froid depuis qu’ils se sont ouverts du côté où les attendait le fraternel Duc de Berry.



Mamoussé DIAGNE