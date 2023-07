Hivernage à Kolda : les premiers semis se comportent bien...

Les premiers semis de l'hivernage 2023 se comportent bien dans la région. Et cela s'entrevoit par les champs déjà verts avec les différentes spéculations comme l'arachide, le riz, le mil entre autres. A cela, il faut ajouter une bonne pluviométrie qui a arrosé pleinement le sol ces derniers temps. Dans cette dynamique, les producteurs sont dans leurs parcelles pour enlever les mauvaises herbes pour l'entretien des cultures. Ainsi, à Saré Mballo dans la commune de Saré Bidji le mil est déjà sorti de terre de même que l'arachide.



Dans cette lancée, ce 11 juillet 2023 une visite a été effectuée dans la vallée de Koring par l’équipe de l’antenne régionale de Kolda de la sodagri. Dans cette vallée de la commune de Bagadadji, les premiers semis de riz se comportent très bien.



Pour T Kandé producteur " nous avons semé dès les premières pluies car nous avions déjà désherbé nos champs. Et le résultat est visible avec les cultures qui se comportent bien. En ce sens, le mil est déjà debout de même que l'arachide, le sorgho. C'est pourquoi, c'est le moment d'accélérer pour protéger nos cultures. D'ailleurs, je rappelle que nous avons reçu des semences et de l'engrais..."