Hajj 2025 : Air Sénégal dresse son bilan et prépare déjà l’édition 2026

Air Sénégal, transporteur exclusif du Hajj 2025, a présenté son bilan et ses perspectives lors d’une rencontre avec des voyagistes privés. Selon le communiqué exploité par Dakaractu, cette année, la compagnie nationale a convoyé 11 014 pèlerins à l’aller et 11 013 au retour (un décès ayant été enregistré), sur un quota de 12 860 pèlerins. Pas moins de 30 vols ont été effectués, avec des journées de 3 à 5 rotations, une performance inédite selon la compagnie. Tous les bagages réglementaires ont été transportés, ainsi que des excédents laissés par certains voyageurs.



Air Sénégal a également assuré le transport de l’ensemble des pèlerins de la Gambie et de la Guinée-Bissau, consolidant ainsi sa crédibilité au-delà des frontières.



Pour l’édition 2026, la compagnie a déjà fixé le calendrier :



Aller : 8 au 19 mai 2026

Retour : 31 mai au 10 juin 2026

Des appareils modernes de 410 sièges seront affrétés, avec deux vols quotidiens et jusqu’à trois lors des journées de forte affluence. Air Sénégal reste par ailleurs le seul transporteur à proposer un vol direct Dakar–Médine et Djeddah–Dakar, réduisant fatigue et contraintes liées aux escales.



Afin d’éviter les réservations fictives constatées en 2025, de nouvelles dispositions conformes aux normes de l’IATA seront appliquées pour garantir l’effectivité des réservations. Le programme détaillé des vols sera publié prochainement afin de permettre aux voyagistes de confirmer leurs places, le plan de transport devant primer sur celui de l’hébergement.



Après le succès de 2025, Air Sénégal dit réaffirmer son engagement à collaborer avec les autorités et organisateurs privés pour offrir aux pèlerins un transport sûr, fiable et de qualité, au service de l’accomplissement de ce devoir religieux.

