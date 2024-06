Hajj 2024: « Décès de 3 pèlerins conduits par les voyagistes privés » (MIAAE)

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a été informé du décès, à la Mecque, de trois pèlerins, conduits par des voyagistes privés.



Dans un communiqué relayé sur sa page X , le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères informe que le consul général du Sénégal à Djeddah a été immédiatement instruit, en rapport avec la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, et les autorités saoudiennes compétentes, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l’inhumation, sur place des personnes décédées, conformément à la tradition musulmane.



Le ministre Yassine Fall présente ses condoléances aux familles éplorées et les assure de sa profonde sympathie.