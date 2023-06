Hajj 2023/ Rappel à Dieu de trois pèlerins sénégalais à La Mecque: Le Président Macky Sall présente ses condoléances aux " familles éplorées".

" C'est avec tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de trois de nos concitoyens lors de ce pèlerinage aux lieux saints de l'islam", a déclaré le chef de l'État dans un tweet.



Une occasion de présenter ses condoléances aux familles et prier pour le repos de leurs âmes. " Mes pensées vont aux familles éplorées, à qui je présente mes sincères condoléances. Qu’Allah le Tout Puissant les accueille dans Sa Miséricorde et apporte réconfort et soutien à leurs proches".