HLM Dakar / Meeting de remerciement : Cheikh Mbaye de Sa Deug Deug ragaillardi, se voit porté par ses militants

C'est plus que scellé! Le pacte entre Cheikh Mbaye, président du mouvement Sa Deug Deug et les habitants des HLM de Dakar se consolide davantage. C'est ce samedi, deux mois après les locales, que l'homme politique et sociable de surcroît, s'est vu ragaillardi par les militants des HLM de Dakar qui sont venus nombreux répondre à son appel. Très reconnaissant, le président du mouvement a tenu à remercier les habitants des HLM de la confiance qu'ils ont placée en lui en le portant à la 4ème place des joutes municipales du 23 janvier dernier. Venus nombreux répondre à son appel, les populations ont montré un goût d'inachevé qu'ils comptent satisfaire aux prochaines échéances électorales. Le mot d'ordre, c'est de porter leur leader encore plus haut...