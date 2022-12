Guy Marius Sagna : « À quand le référendum du franc CFA au Sénégal ? »

Profitant de la présence des ministres de l'Économie et des Finances, l'activiste devenu député s'est à nouveau attaqué au franc CFA. Guy Marius Sagna sans porter de gant, s'est attaqué violemment au modèle monétaire du Sénégal. Selon lui, le Sénégal doit organiser un référendum sur la question monétaire.







« Je fais partie de ceux qui croient que le président Macky Sall se moque de l’assemblée nationale. Le franc CFA fait partie des causes de la mort des PME. Il nous faut un référendum pour la question du franc CFA. Les pays les plus pauvres au monde sont en zone franc. Il faut sortir du franc CFA… », argue le parlementaire.