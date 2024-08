Guinée équatoriale: le président nomme un nouveau Premier ministre

Le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a nommé vendredi Premier ministre le directeur de banque Manuel Osa Nsue Nsua, selon un décret publié près de trois semaines après la démission du précédent gouvernement qu'il avait jugé "inefficace".



"Je nomme Monsieur Manuel Osa Nsue Nsua Premier ministre chargé de la coordination administrative de Guinée équatoriale", indique le décret signé vendredi par le président Obiang Nguema Mbasogo et publié sur le site de la présidence.



Fin juillet, le gouvernement de Manuela Roka Botey, première femme à occuper la fonction de Premier ministre, avait présenté sa démission en bloc, à la demande du président de la République, 18 mois seulement après sa nomination.



"Il est évident qu'il y a eu une incapacité collective à apporter des solutions efficaces à des problèmes critiques tels que l'économie, la cohésion sociale et la lutte contre la corruption", avait déclaré le président équato-guinéen en acceptant fin juillet la démission du gouvernement.



Le nouveau Premier ministre Manuel Osa Nsue était le directeur de la Banque nationale de Guinée équatoriale (BANGE) depuis 2012.



Deux vice-Premiers ministres, dont le président de l'Assemblée nationale Don Gaudencio Mohaba Messu, désormais chargé du ministère du Commerce, de la Promotion des entreprises et de l'Industrie ainsi que Don Alfonso Nsue Mokuy, chargé des Droits humains ont également été nommés par décret vendredi.



La Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale avec un des régimes les plus fermés et les plus autoritaires au monde, est dirigé par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 82 ans, depuis 45 ans : le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'Etat encore vivant, hors monarques.