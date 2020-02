Guinée Bissau : Les résultats du second tour vérifiés, Embalo confirmé...

Conformément aux recommandations du comité de suivi de la CEDEAO, la Commission nationales électorale a procédé à l'apurement des résultats issus du second tour de la présidentielle bissau-guinéenne. Un travail fait ce mardi en présence des représentants des deux candidats mais aussi sous la supervision du chef de la mission d'observation de la CEDEAO, Soumeylou Boubeye Maiga.



A l'issue des travaux, la CNE a confirmé les résultats qu'elle avait proclamés le mercredi 1er janvier et qui font du Général Umaro Sissoco Embalo le nouveau président de Guinée Bissau avec un score de 53,55% contre 46,45% pour son rival, Domingos Sommes Pereira.



Cependant, ce nouveau développement ne semble pas avoir attendri le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-vert (Paigc) et son candidat. Un nouveau recours est annoncé devant les institutions judiciaires.



Pour sa part, le président déclaré élu poursuit sa tournée auprès de ses "homologues". Récemment, il a été vu aux cotés du présidents turc et sud-africain, Recep Tayyip Erdogan et de Cyril Ramaphosa.