Guinée : Après avoir voté, Alpha Condé appelle au calme.

Le président sortant a voté à l’école des sourds-muets de Boulbinet, à Kaloum, non loin du palais présidentiel. Après avoir accompli son devoir, Alpha Condé s'est adressé à la presse.



Le contenu de son message est de souhaiter que « l'élection soit libre, démocratique et transparente ».

« Je souhaite que tout se passe dans la paix et dans la tranquillité » a ajouté le candidat du Rassemblement pour la Guinée (RPG).



Selon Alpha Condé qui brigue un troisième mandat, « la Guinée ne peut pas se développer s’il y a pas de paix, de sécurité et d’unité ». Il appelle les autres candidats à éviter tout acte de violence.



Ils sont un peu de 5 millions de guinéens à se rendre dans les urnes ce dimanche 18 octobre. Ils auront le choix entre le président sortant et onze de ses concurrents dont le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo qui a déjà voté à Dixinn.