23e Congrès de l’AAEA : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une gouvernance de l’eau au-delà de 2030

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a souligné l’urgence de repenser la gouvernance du secteur de l’eau afin de renforcer la résilience face aux défis climatiques, économiques et sociaux, lors de l’ouverture du 23e Congrès de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA).



" La gouvernance du secteur est au cœur de la problématique de la construction d’un modèle de résilience bénéfique aux usagers, aux professionnels ainsi qu’aux décideurs institutionnels et péri-institutionnels. S’engager dans cette voie requiert l’élaboration d’une feuille de route qui va au-delà de l’horizon 2030" , a déclaré le ministre.



Dans cette dynamique, Dr Dièye a rappelé que le Conseil des ministres africains chargés de l’Eau (AMCOW), réuni à Dakar en septembre dernier lors de sa 14e session ordinaire, a adopté la Vision africaine de l’eau à l’horizon 2063, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Selon le ministre, "cette vision a été traduite en une feuille de route structurée autour de plusieurs axes majeurs, notamment : la gestion intégrée des ressources en eau,l’utilisation de l’eau comme levier de développement économique et social,la mobilisation des financements locaux et internationaux, et le recours à l’innovation et au numérique pour une gouvernance plus efficace et inclusive".



Le 23e Congrès de l’AAEA réunit des décideurs publics, experts et acteurs du secteur autour des enjeux liés à l’eau et à l’assainissement, dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et la croissance démographique en Afrique.

