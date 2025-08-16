Guet-Ndar : Un passant sauve une fillette de 6 ans d'un viol en bord de mer

La communauté du célèbre quartier de pêcheurs de Guet-Ndar, à Saint-Louis, est sous le choc après une tentative de viol particulièrement odieuse sur une fillette de six ans, survenue dans la soirée du 12 août. Selon un rapport détaillé du commissariat de Saint-Louis, cité par Libération, l'intervention providentielle d'un passant et la réaction rapide d'une foule en colère ont permis l'arrestation du suspect, Mouhamed Niane.



Le cauchemar sur le sable



Aux alentours de 22 heures, alors que la jeune A. Teuw jouait tranquillement sur un trottoir de Guet-Ndar avec ses amies, le calme a brutalement été rompu. D'après le récit de la victime rapporté par Libération, Mouhamed Niane, un pêcheur de 25 ans résidant dans le quartier, l'a saisie par le bras. Sous la menace, il l'aurait entraînée vers les abords déserts de la mer. Arrivé sur place, l'homme aurait alors enlevé la culotte de la fillette avant de s'allonger sur elle. Le cauchemar a atteint son paroxysme lorsque Niane, selon la déclaration de l'enfant reprise par Libération, lui aurait intimé l'ordre de se taire sous peine de mort : "il la menaçait de la tuer si elle venait à crier".

L'intervention salvatrice et la colère populaire



C'est à ce moment crucial que le destin de la petite A. Teuw a basculé. Un passant anonyme, se promenant sur la plage, est tombé sur la scène insoutenable. Son intervention immédiate a interrompu l'agression et permis à l'enfant de s'enfuir. Alertée par la sœur jumelle de la victime, témoin de l'enlèvement, la famille a aussitôt donné l'alerte. Le père s'est précipité sur les lieux. "Sur place, il a trouvé que le mis en cause avait déjà été appréhendé par la foule", précise le compte-rendu relayé par Libération. La réaction spontanée et véhémente des habitants de Guet-Ndar a précédé l'arrivée des forces de l'ordre, démontrant l'émotion et l'indignation suscitées par l'acte.





Aveux troublants et version contradictoire



Conduit au commissariat de Saint-Louis, Mouhamed Niane a été formellement interpellé. Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits principaux, mais en a livré une version édulcorée et contestée. Niane a prétendu que la fillette de six ans l'avait "trouvé sur la plage pour lui demander de l'argent". Il l'aurait alors, selon ses dires, "l'entraîné un peu plus loin pour la dévêtir avant de se coucher sur elle en frottant son sexe contre celui de la victime". Une tentative de justification qui ne correspond en rien au récit terrifiant de l'enfant et qui semble minimiser la gravité de ses actes prémédités. Il a néanmoins confirmé que son geste avait été stoppé par l'arrivée du passant, entraînant son interpellation par la population.