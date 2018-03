Guet-Ndar : Idy compare Macky au sous-préfet de Abdel Aziz

Président à Guet-Ndar ce week-end, l’ancien Premier ministre a encore chargé le chef de l’Etat. « Ce que j’ai entendu Macky Sall dire à propos de l’accord de pêche signé avec la Mauritanie ne me rassure pas. Il exhorte sans cesse au respect de la souveraineté et des lois et règlements de la Mauritanie et ne parle nullement des intérêts du Sénégal. Je me suis demandé s’il était là-bas pour signer un accord ou s’il se soumettait à son hôte », raillera l’ex-maire de Thiès.



Ce dernier, sur ce registre toujours, a milité pour que les relations entre les deux pays soient basées sur des concessions mutuelles aux fins de sauvegarder la paix qui a toujours régné. « Entre les deux pays, il doit même exister, en faveur de Guet-Ndar, des conditions préférentielles dont ne jouissent pas les pêcheurs d’autres nationalités qui viennent en Mauritanie », souhaitera-t-il, en soulignant que dans le domaine de l’Elevage, le Sénégal accorde beaucoup de faveurs à son voisin du nord. C’est pourquoi Idy a mis en garde contre la signature d’un nouvel accord, qui se tramerait en secret, défavorable à la partie sénégalaise.



Auparavant, le leader de Rewmi a expliqué cette visite par la nécessité de vérifier l’état d’avancement des travaux, contre l’avancée de la mer, confiés à Eiffage lors de la récente visite de Emanuel Macron au Sénégal. Ainsi, Idrissa Seck déplore les dégâts causés du fait de l’existence de cette brèche.