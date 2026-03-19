Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mercredi vers 08H00 GMT, au 20e jour de guerre au Moyen-Orient:



Le gaz européen s'envole de 35%, le pétrole de plus de 6%



Le prix du gaz européen s'est envolé de 35% jeudi, après des frappes contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, et en particulier une attaque de l'Iran visant le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar.



Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, bondissait de 28,06% à 70 euros le mégawattheure, après avoir grimpé jusqu'à 35%.



Les prix du pétrole bondissent également, le Brent s'envolant de plus de 6%, après les annonces de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar.



Vers 07H38 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 0,88% à 97,17 dollars.



Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, s'envolait de 6,39% à 114,24 dollars, atteignant des niveaux plus vus depuis le 9 mars.



Qatar: tous les incendies "maîtrisés" sur le site gazier



Tous les incendies qui se sont déclenchés au Qatar sur le premier site de production de GNL au monde, la raffinerie de Ras Laffan, sont "maîtrisés", a annoncé le ministère de l'Intérieur.



De son côté, Donald Trump a menacé de détruire l'immense champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre cet important site qatari de production de GNL.



Koweït: incendie dans une raffinerie après une attaque de drone



Une attaque de drone a touché jeudi matin l'une des plus importantes raffineries de la compagnie pétrolière nationale du Koweït, provoquant un incendie dans l'une de ses unités, a indiqué un média d'Etat.



"La Kuwait Petroleum Corporation a annoncé que l'une des unités opérationnelles de la raffinerie de Mina Al-Ahmadi (...) a été la cible d'une attaque de drone, provoquant un incendie localisé", a rapporté l'agence de presse koweïtienne, en ajoutant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.



Cathay Pacific suspend ses vols pour Dubaï et Ryad jusqu'au 30 avril



La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé la suspension jusqu'à fin avril de l'ensemble de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Ryad, en raison de la guerre au Moyen-Orient.



L'Iran a ciblé plusieurs pays du Golfe et menacé d'intensifier ses tirs si son secteur énergétique était de nouveau visé par Israël ou les Etats-Unis, qui ont lancé tous deux une opération militaire le 28 février contre l'Iran.



Le Japon alloue des subventions d'urgence sur le carburant



Le gouvernement japonais a lancé un programme d'urgence visant à faire baisser les prix de l'essence, pour faire face à la flambée des cours du carburant provoquée par la guerre au Moyen-Orient.



Tokyo a commencé à verser des subventions afin de ramener le prix de l'essence aux alentours de 170 yens par litre, a déclaré Minoru Kihara, porte-parole du gouvernement.



Cela marquerait une baisse significative par rapport au sommet historique de 190,8 yens (1,04 euro) atteint lundi.



Banque du Japon: taux laissés inchangés, poussée inflationniste attendue



La Banque du Japon (BoJ) a laissé son taux directeur inchangé à 0,75% à l'issue d'une réunion de politique monétaire, tout en avertissant que la hausse des prix du pétrole due au conflit au Moyen-Orient allait tirer l'inflation vers le haut.



Selon la BoJ, sous l'effet de l'actuelle modération des prix alimentaires et en raison des subventions accordées par le gouvernement, l'inflation "devrait temporairement ralentir pour passer sous la barre des 2%".



Mais ensuite, l'inflation devrait "être tiré à la hausse, subissant l'impact de la récente augmentation des cours du pétrole brut".



La BCE bousculée par le choc énergétique au Moyen-Orient



La flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient dominera la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, avec des conséquences encore incertaines sur l'inflation et la croissance en zone euro.



Le conflit a entraîné une quasi-paralysie du détroit d'Ormuz par l'Iran — passage clé par lequel transite environ 20% du pétrole mondial — ainsi que des attaques contre des infrastructures énergétiques du Golfe, faisant bondir les prix du pétrole et du gaz.



La Fed prévoit une inflation tenace



La Réserve fédérale américaine (Fed) a dit mercredi s'attendre à ce que les progrès en matière d'inflation patinent aux Etats-Unis, tout en laissant ses taux d'intérêt inchangés.



Il est "trop tôt pour déterminer l'ampleur et la durée des effets potentiels (du conflit, ndlr) sur l'économie", a estimé mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, mais "à court terme, la hausse des prix de l'énergie fera grimper l'inflation globale."