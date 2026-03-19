Section de recherches (Sr) : Sidikh Traoré rattrapé par l’offense au Chef de l’État

La tension politique continue de produire ses effets jusque dans les prétoires. À Dakar, une nouvelle arrestation relance le débat sur la liberté d’expression et ses limites. Selon le quotidien Libération, l’informaticien et chroniqueur télé Sidikh Traoré, plus connu sous le sobriquet « Tra-Tra », a été placé en garde à vue pour offense au Chef de l’État.



Une convocation qui vire à l’arrestation



Convoqué à la Section de recherches (Sr) de Dakar, Sidikh Traoré ne s’attendait sans doute pas à voir sa journée se terminer en cellule. Entendu par les enquêteurs, il a été placé en garde à vue en vue de son déferrement au parquet.



En toile de fond, une procédure initiée par le parquet lui-même, qui s’est autosaisi après la diffusion d’une émission télévisée jugée problématique.



Des propos au cœur de la tempête



Au centre de l’affaire : des déclarations tenues en direct. Lors de cette émission, Sidikh Traoré aurait proféré des insultes à l’encontre du Président de la République, le qualifiant notamment de manière outrageante, avant d’ajouter qu’« un traître restera un traître ».



Des propos qui, selon les autorités judiciaires, tombent sous le coup du délit d’offense au Chef de l’État.





Une série d’affaires similaires



Toujours selon Libération, plusieurs personnes ont récemment été poursuivies pour des faits similaires. Parmi elles, un journaliste condamné à une peine de prison ferme pour avoir diffusé un contenu jugé offensant envers le chef de l’État.



Une multiplication des procédures qui interroge sur l’équilibre entre autorité de l’État et liberté d’expression.





En attendant son face-à-face avec le parquet, Sidikh Traoré pourrait passer la fête de la Korité derrière les barreaux si sa situation ne connaît pas d’évolution favorable.