KOLDA : Moussa Baldé (PCD) soutient les Lions de la Téranga...

Comme tous les Sénégalais et responsables politiques, Moussa Baldé, le président du conseil départemental s'est mis dans la même dynamique de soutien des Lions. Et ce, à la suite du communiqué de la CAF désignant le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert avec trois buts à zéro.
Dans cette lancée, il soutient : "à jamais le Sénégal est Champion d'Afrique 2025. D'ailleurs, l'étoile pour les Lions de l'Atlas, la lumière pour les Lions de la Téranga..."
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