KOLDA : Moussa Baldé (PCD) soutient les Lions de la Téranga...

‎Comme tous les Sénégalais et responsables politiques, Moussa Baldé, le président du conseil départemental s'est mis dans la même dynamique de soutien des Lions. Et ce, à la suite du communiqué de la CAF désignant le Maroc vainqueur de la CAN sur tapis vert avec trois buts à zéro.

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‎Dans cette lancée, il soutient : "à jamais le Sénégal est Champion d'Afrique 2025. D'ailleurs, l'étoile pour les Lions de l'Atlas, la lumière pour les Lions de la Téranga..."