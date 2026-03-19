Espagne: 173 années de prison requises contre l'ancien patron de BBVA dans une affaire d'espionnage


Espagne: 173 années de prison requises contre l'ancien patron de BBVA dans une affaire d'espionnage
Le parquet espagnol anticorruption a requis 173 années de prison contre l'ancien patron de la grande banque BBVA Francisco González, soupçonné d'avoir fait espionner des personnalités politiques et économiques par un ancien policier sulfureux, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Cet ancien commissaire, José Manuel Villarejo, est mis en cause dans de nombreuses autres enquêtes menées sur la base des enregistrements saisis après son arrestation en 2017, une affaire qui a éclaboussé les plus hautes sphères politiques et économiques de l'Espagne.

Ce volet-ci concerne directement Francisco González, 81 ans et président de BBVA entre 2000 et fin 2018, mis en examen dès 2019 et soupçonné d'avoir fait écouter des entrepreneurs, des politiques et des journalistes pendant 12 ans.

Le ministère public, qui présente en Espagne ses réquisitions avant même le procès, a demandé contre lui cinq ans de détention pour un délit de corruption active, et 168 autres années de réclusion pour 42 délits de découverte et de divulgation de secrets, a-t-on précisé de source judiciaire.

Dans les faits, le code pénal espagnol fixe toutefois à 40 ans de prison la peine effective maximale pour les affaires les plus graves.

Dix autre personnes, dont José Manuel Villarejo et la banque BBVA (en tant qu'entité juridique), sont poursuivies dans cette affaire. Le parquet a demandé 174 années de prison contre l'ancien policier, et une amende de plus de 184 millions d'euros contre BBVA, deuxième banque d'Espagne.

En février, la justice espagnole a repoussé tous les recours déposés par les avocats des accusés, ouvrant la voix à la tenue d'un procès, dont la date n'a pas été fixée à ce stade.

José Manuel Villarejo, qui avait effectué trois ans de détention provisoire entre 2018 et 2021, a déjà été condamné en juillet 2023 à 19 ans de prison dans un premier volet judiciaire, accusé d'avoir profité de ses fonctions pour enregistrer des personnalités à leur insu et monter des campagnes de discrédit ou de chantage pour le compte de prestigieux clients.

Ces multiples scandales à chantage et barbouzeries ont été baptisés "les égouts de l'Etat" par la presse espagnole.

Ses enregistrements ont notamment mis en position délicate l'ancien roi Juan Carlos, le Parti populaire (droite, opposition) et d'anciens ministres.
Autres articles
Jeudi 19 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales - 19/03/2026

Tchad: 17 morts dans une attaque de drone venant du Soudan

Tchad: 17 morts dans une attaque de drone venant du Soudan - 19/03/2026

Le pétrole accélère son envolée après des attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient

Le pétrole accélère son envolée après des attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient - 19/03/2026

Section de recherches (Sr) : Sidikh Traoré rattrapé par l’offense au Chef de l’État

Section de recherches (Sr) : Sidikh Traoré rattrapé par l’offense au Chef de l’État - 19/03/2026

Hydraulique : Le PR Diomaye exige l’accélération des projets d’accès à l’eau potable

Hydraulique : Le PR Diomaye exige l’accélération des projets d’accès à l’eau potable - 19/03/2026

Cheikh Oumar Diagne recadre le débat constitutionnel : « Le Sénégal a un régime parlementaire »

Cheikh Oumar Diagne recadre le débat constitutionnel : « Le Sénégal a un régime parlementaire » - 19/03/2026

Décision de la CAF : l’APR dénonce « une mascarade » et appelle à l’unité nationale

Décision de la CAF : l’APR dénonce « une mascarade » et appelle à l’unité nationale - 19/03/2026

Préparatifs de la fête nationale : le Chef de l’État demande au Gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités, défilés et célébrations, à Thiès...

Préparatifs de la fête nationale : le Chef de l’État demande au Gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités, défilés et célébrations, à Thiès... - 18/03/2026

Signature d’une convention entre la LONASE et le CEPIAD pour renforcer la lutte contre les addictions

Signature d’une convention entre la LONASE et le CEPIAD pour renforcer la lutte contre les addictions - 18/03/2026

Décision de la CAF :

Décision de la CAF : "Une telle décision, à la fois incompréhensible et inacceptable, porte gravement atteinte à la crédibilité du football africain" (Yankhoba Diattara, ancien ministre). - 18/03/2026

Entamons une nouvelle étape de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Sénégal

Entamons une nouvelle étape de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Sénégal - 18/03/2026

Perturbations temporaires dans la collecte des déchets solides dans certaines localités : les usagers invités à privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés

Perturbations temporaires dans la collecte des déchets solides dans certaines localités : les usagers invités à privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés - 18/03/2026

Journée de dons et de solidarité : Le président du Mouvement

Journée de dons et de solidarité : Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, distribue des kits alimentaires pour soulager les populations - 18/03/2026

L’Aïd Al-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite

L’Aïd Al-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite - 18/03/2026

Requiem pour l'éthique sportive, le Senegal perd sa CAN sur décision de la CAF. Le Maroc gagne la nouvelle CAN (Comédie d'Afrique des Nations)

Requiem pour l'éthique sportive, le Senegal perd sa CAN sur décision de la CAF. Le Maroc gagne la nouvelle CAN (Comédie d'Afrique des Nations) - 18/03/2026

Tensions Post-CAN : L’Ambassade du Maroc à Dakar appelle ses ressortissants à la retenue

Tensions Post-CAN : L’Ambassade du Maroc à Dakar appelle ses ressortissants à la retenue - 18/03/2026

Transport : le MITTA annonce le déploiement d'un banc mobile dans les régions pour la visite technique...

Transport : le MITTA annonce le déploiement d'un banc mobile dans les régions pour la visite technique... - 18/03/2026

Décision de la CAF: le gouvernement du sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçons de corruption...

Décision de la CAF: le gouvernement du sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçons de corruption... - 18/03/2026

leylatoul qadr 34 eme edition ta-ifatoutoul mouhammadiyatoul islamiyatou : l'appel à la paix de serigne ahmed cissé ndiegueune

leylatoul qadr 34 eme edition ta-ifatoutoul mouhammadiyatoul islamiyatou : l'appel à la paix de serigne ahmed cissé ndiegueune - 18/03/2026

Lynché puis abandonné/ Un portable au cœur du crime : un vol présumé, une torture mortelle et deux vies brisées… les dessous d’un crime d’une rare violence…20 ans requis

Lynché puis abandonné/ Un portable au cœur du crime : un vol présumé, une torture mortelle et deux vies brisées… les dessous d’un crime d’une rare violence…20 ans requis - 18/03/2026

Pacte de Stabilité Sociale : Ousmane Sonko fixe 13 mesures correctives pour relancer la mise en œuvre

Pacte de Stabilité Sociale : Ousmane Sonko fixe 13 mesures correctives pour relancer la mise en œuvre - 18/03/2026

Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige

Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige "une passivité" des autorités sénégalaises - 17/03/2026

27 milliards impayés : Les camions de ramassage des ordures à l’arrêt dès demain au Sénégal

27 milliards impayés : Les camions de ramassage des ordures à l’arrêt dès demain au Sénégal - 17/03/2026

Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso reconduit pour un 5e mandat consécutif avec plus de 94 % des voix

Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso reconduit pour un 5e mandat consécutif avec plus de 94 % des voix - 17/03/2026

La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc

La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc - 17/03/2026

Diourbel : Marie Khone Faye plaide en faveur de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes

Diourbel : Marie Khone Faye plaide en faveur de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes - 17/03/2026

Lutte contre les deepfakes et la desinformation : Youtube déploie «likeness id» (Par Alioune BA )

Lutte contre les deepfakes et la desinformation : Youtube déploie «likeness id» (Par Alioune BA ) - 17/03/2026

Fraude à l’état civil : Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et dévoile un réseau présumé

Fraude à l’état civil : Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et dévoile un réseau présumé - 17/03/2026

Obligation légale : Les syndicats appelés à jouer la carte de la transparence

Obligation légale : Les syndicats appelés à jouer la carte de la transparence - 17/03/2026

Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte

Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte - 17/03/2026

RSS Syndication