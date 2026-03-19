Le pétrole accélère son envolée après des attaques sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient

Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, accélère sa hausse jeudi et bondit de plus de 10%, le marché s'inquiétant des répercussions des attaques sur les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient.



Vers 09H35 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 9,92%, à 118,03 dollars, peu après avoir grimpé de plus de 10%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), gagnait 2,59%, à 98,81 dollars.



Après l'attaque mercredi par Israël d'une installation gazière iranienne majeure dans le Golfe, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont menacé d'intensifier leurs frappes contre les installations énergétiques du Golfe.