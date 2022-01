Guédiawaye : Ousmane Sonko déclaré persona non grata par les éléments de Lat Diop

C’est l’heure du grand déballage et du règlement de comptes entre Ousmane sonko et les partisans de Lat Diop et Aliou Sall.



À l’occasion du meeting organisé par la candidate de la coalition Yewwi Askan Wi à la commune de Golf Sud le week-end dernier, le leader du Pastef avait taxé Aliou Sall et Lat Diop de voleurs et leur promet « la prison après la chute de Macky Sall en 2024. » Après la réplique du maire de la commune de Guédiawaye, Aliou Sall et de Lat Diop, c’est au tour des partisans de ses derniers d’annoncer la sentence contre le leader de Pastef. Ousmane Sonko déclaré persona non grata à Guédiawaye.



« Aliou Sall et Lat Diop ne boxent pas sur le même ring qu’Ousmane sonko. Sur plusieurs plans et indépendamment des considérations partisanes, Sonko ne leur arrive pas à la cheville. Ils sont dans le temps de la noblesse par la mise en œuvre d’actions salutaires envers les populations de Guédiawaye tandis que leur pourfendeur est dans des bassesses infâmes. L’une des causes… il préfère de loin se disputer avec un intelligent que de discuter avec un imbécile », a déclaré Alboury Ndiaye, directeur campagne de Lat diop.