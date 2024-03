Guédiawaye : Confiant, Aliou Sall lance un appel au calme et à la sérénité

C’est avec un air serein que l’ancien maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, est sorti des urnes.

Juste après son vote, il s’est montré très confiant, et réconforté par l'excellente organisation et le bon démarrage du scrutin.

« Je voudrais d’abord rendre grâce à celui qui nous a permis d’être là ce jour, mais également rendre un vibrant hommage au président de la République pour la bonne tenue de ces élections, mais également pour tout ce qu’il a fait dans ce pays. »

Même s’il avait l’habitude de venir plus tôt, Aliou Sall se sent d’abord quitte avec sa conscience après l'accomplissement de son devoir citoyen.

« Je me sens aussi rassuré de voir cette forte affluence qui est là depuis huit heures. Surtout, du côté des femmes, ça me rassure, donc je m’en réjouis. Et je prie pour qu'à 18h Inch’Allah, cette impression là que nous avons se reflète dans les urnes », suggère l’ancien maire.