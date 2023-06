Grogne des travailleurs maritimes : les gens de mer s’insurgent et exigent des autorités qu'elles prennent leurs responsabilités.

Les gens de mer regroupés au sein du syndicat national des gens de mer et de l’offshore pétrole et gaz du Sénégal, ont tenu ce lundi 19 juin 2023 une conférence de presse au siège de la CNTS pour dénoncer les conditions de travail qu’ils subissent depuis un certain temps.



En effet, les gens de mer revendiquent et dénoncent entre autres des conditions de travail difficiles, des salaires très bas et des injustices accrues de la part des armateurs et des sociétés chargées du pétrole et du gaz. Les gens de mer fustigent « le laisser-aller » et l’injustice des sociétés qui recrutent des marins étrangers en lieu et place de marins sénégalais.

À cet effet, les gens de mer interpellent les autorités compétentes et le président de la République à prendre leurs responsabilités face à cette situation et exigent que les quotas sur le contenu local en matière d’exploitation du pétrole et du gaz soient appliqués dans toute leur rigueur au profit des travailleurs locaux.



Pour rappelle, le SNGMS est composé de l’Association des Marins Ressortissants de l’ENFM (AMAR-ENFM), du Collectif des Ouvriers Sénégalais dans les Mines et les Industries (COSMI), de l’Association Sénégalaise des Officiers de la Marine Marchande (ASOMAR), de l’Association des Professionnels de la Pêche Industrielle (APPI), du Mouvement des Marins du Sénégal (MMS), du Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes (COSAMA), de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes, de l’Association des Femmes Marins du Sénégal (AFEMAS), de l’Amicale des Marins Hôteliers du Sénégal (AMHS) et de l’Association des marins officiers sortis de l’Institut du Maroc.