Grève des transporteurs : Mansour Faye donne une leçon de vie et de citoyenneté aux grévistes

À la veille de la grève des transporteurs qui se rebellent contre les 23 mesures prises par le gouvernement, le ministre de tutelle a salué le refus des membres du CUTRS de suivre la grève. Face à la presse, Mansour Faye se félicite en ces termes : « Les membres du cadre unitaire des transporteurs routiers du Sénégal ont décidé de ne pas suivre le mot d’ordre décrété par les autres acteurs. Je voudrais les féliciter pour leur ouverture au dialogue et pour avoir mis au-devant, non seulement leur intérêt corporatiste, mais l’intérêt général, la République et surtout la vie, la santé et la sécurité des citoyens », laisse entendre le ministre des transports routiers.

Cependant, il souligne que le gouvernement n’a pas rompu le dialogue avec les acteurs. C’est pourquoi il a lancé un message aux syndicalistes grévistes d’accepter de dialoguer. « Le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n’avons pas d’adversaire. Je le dis de façon officielle et clairement que l’intérêt général, l’intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés », promet le ministre.