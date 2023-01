Grève des transporteurs : Dakar Dem Dikk prend le contre-pied des syndicalistes et rappelle au Président Macky Sall ses promesses...

Suite au tragique accident de la semaine passée dans la région de Kaffrine, les autorités sénégalaises avaient pris 22 mesures, pour apporter des solutions à ces phénomènes. Les syndicats du transport ont décrété une grève illimitée à partir de ce mardi 17 janvier 2022 à 00 heure pour protester contre ces mesures. C’est pourquoi le syndicat de Dakar Dem Dikk (DDD) a fait face à la presse ce lundi dans les locaux de SNTS/ FC à la zone de captage pour clarifier sa position. Dakar Dem Dikk prend le contre-pied des syndicalistes, assure la mobilité des usagers sur l'étendue du territoire national et rappelle au Président Macky Sall ses promesses.

" Dakar Dem Dikk est une société leader au Sénégal en termes de transport de masse, urbain comme interurbain de par le professionnalisme de ses conducteurs, du confort de ses bus et de la qualité du service mise à la disposition des clients. Ce qui nous a valu la satisfaction de tous les sénégalais qui ont choisi la société DDD pour leur déplacement. C'est dans ce sens que le SNT3D demande solennellement à l'Etat du Sénégal d'accélérer le processus d'acquisition des 1400 bus de type IVECO destinés à ladite société. Ce programme de renouvellement du parc automobile doit être une priorité pour l'Etat du Sénégal pour, non seulement, modéliser le transport et assurer la survie des emplois mais aussi atténuer les accidents de la route..." a déclaré Masseck Ndiaye secrétaire général du syndicat.

Le SNT3D dit prendre acte des mesures prises par l'Etat du Sénégal au lendemain du tragique accident survenu à Kaffrine. Il présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite aussi prompt rétablissement aux blessés. Il appelle au respect des mesures prises par l'Etat du Sénégal pour une bonne marche du transport routier.

Sur l'augmentation des tarifs des transports urbains, suite à l'augmentation du prix du carburant, les travailleurs de Dakar Dem Dikk affirment qu'ils n'ont jamais augmenté leurs tarifs et interpellent le président de la République sur les conditions de travail des employés de cette structure...

Masseck Ndiaye fait appel au sens de responsabilité des syndicats des transports routiers pour ne pas porter atteinte à la bonne marche des activités de Dakar Dem Dikk qui veillera à la circulation des usagers par son réseau de transport urbain comme interurbain.