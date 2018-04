Grève de la faim des propriétaires des 200 maisons démolies à Thiès : Une dame de 80 ans dans un état critique, évacuée

Les propriétaires de plus de 200 maisons démolies à Thiès par la SOPRIM ont entamé une grève de faim ce matin. Après seulement quelques heures de grève, une dame de 80 ans, propriétaire d’une des maisons démolies, a été touchée et vu la gravité de son état, elle a été finalement évacuée.

D’autres dames et de vieux messieurs sont couchés aussi à même le sol en attendant la réaction des autorités pour régler le problème.