Grands Travaux de la Faydatou Tijanya / Reçu par le Khalife, Baye Ciss présente les grands projets de Médina Baye...

Le responsable des Grands Travaux de la Faydatou Tijanya et sa délégation ont été reçus hier par le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.

Baye Ciss en a profité pour exposer les projets et programmes devant permettre de changer complètement le visage de cette cité en terme d'infrastructures et équipements.

Il a été question de revenir sur certains projets tels un Hôpital, une université, une esplanade, un nouveau marché à Médina Baye et une station d'épuration. Interrogé sur le financement, Baye Ciss dit compter sur l'accompagnement du président Macky Sall et de son gouvernement, des fils et petits fils de Cheikh Al Islam et de l'ensemble des talibés de Baye.