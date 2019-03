Grande Niayes de Pikine classée réserve naturelle urbaine : toute activité de mise en valeur nécessairement soumise au contrôle de conformité environnementale

Le Chef de l’État Macky Sall réélu pour un deuxième mandat, a convoqué le conseil des ministres hier. C’est à cet effet et au titre des textes législatifs et réglementaires que le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la grande Niaye de Pikine.

Une décision, a réagi le ministère de l’environnement et du développement durable, « qui confirme et fixe définitivement la vocation écologique de ladite zone humide, qui abrite un potentiel naturel très important dans le maintien de la qualité des équilibres biophysiques de notre capitale ».

Aussi, selon le communiqué transmis par le MEDD, il est rappelé aux « titulaires de droits réels divers sur les dépendances du site désormais classé, que toute activité de mise en valeur devra être nécessairement et préalablement soumise au contrôle de conformité environnementale, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Sous ce rapport, conclut la même note, « les servies de terrain du Département et la Section Environnement de la Gendarmerie nationale poursuivront sans relâche, leurs missions habituelles de veille et de préservation de cet espace vert, conformément à la décision de l’Autorité ».