Filmé en plein vol dans une boutique, un livreur de « thiak-thiak » rattrapé par les caméras

Un téléphone subtilisé sur le comptoir



Les faits se sont déroulés au début du mois de juillet dans une boutique située à Saly.



A. K. Ndiaye était occupée à payer ses achats lorsqu’elle a déposé son téléphone portable sur le comptoir. Profitant de ce moment d’inattention, M. Coly se serait discrètement emparé de l’appareil.



Le mis en cause, qui travaillait comme livreur « thiak-thiak » entre Mbour et Saly, aurait ensuite glissé le téléphone dans la poche de son pantalon avant de quitter les lieux.



Il ignorait cependant que ses mouvements étaient enregistrés par les caméras de surveillance installées dans le commerce.



Les images révèlent la scène



Après la disparition du téléphone, les responsables de la boutique ont consulté les enregistrements.



Les images auraient permis d’observer le comportement du livreur et de retracer précisément le moment où il s’empare de l’appareil.



Selon L’Observateur, M. Coly est revenu sur les lieux quelques heures après le vol. Ce retour a facilité son identification.



Les collègues du mis en cause, également conducteurs de « thiak-thiak », l’auraient reconnu à partir des images filmées dans la boutique.



Interpellé alors qu’il effectuait une nouvelle livraison



M. Coly a été identifié alors qu’il effectuait une livraison dans un établissement de restauration rapide situé à proximité du commerce.



Pris au piège, il a été maîtrisé puis remis aux éléments du commissariat urbain de Saly Portudal.



Durant sa garde à vue, les enquêteurs lui ont présenté les vidéos extraites du système de surveillance. Confronté aux images, il ne pouvait plus nier sa présence dans la boutique ni ses gestes.



Il a ensuite été déféré au parquet avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.



Des aveux devant le tribunal



À la barre du tribunal d’instance de Mbour, M. Coly a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.



Il a expliqué qu’il se trouvait dans la boutique pour payer son dîner lorsqu’il a remarqué le téléphone de la cliente posé sur le comptoir.



La propriétaire de l’appareil fouillait alors dans son sac. Le prévenu aurait profité de cet instant pour prendre le téléphone.



Il a admis avoir agi sans savoir que des caméras de surveillance filmaient l’intérieur du commerce.



Cette erreur a précipité son arrestation et permis aux enquêteurs de réunir des éléments matériels contre lui.



Deux ans de prison requis, dont six mois ferme



Au terme des débats, le procureur de la République a requis une peine de deux ans d’emprisonnement contre M. Coly.



Sur cette peine, six mois devraient être ferme si les réquisitions du parquet sont suivies.



La défense a demandé une mise en liberté provisoire, mais cette requête a été rejetée par le tribunal.



Le juge a finalement mis l’affaire en délibéré jusqu’au 13 août 2026.



M. Coly reste donc détenu dans l’attente du prononcé de la décision.