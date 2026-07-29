Agressions nocturnes sur la VDN 3 : quatre nouveaux suspects arrêtés, dont un adolescent de 16 ans

Une bande d’une vingtaine de motocyclistes signalée

Les investigations se poursuivent après les agressions groupées attribuées à une bande de motocyclistes sur la VDN 3. D’après Libération, les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 juillet 2026, aux environs de 5 heures du matin.

La Brigade spéciale de Malika avait été alertée par des chauffeurs signalant la présence d’un important groupe d’agresseurs dans le secteur.

À leur arrivée, les policiers auraient découvert une vingtaine de jeunes circulant à bord de motocyclettes. Le groupe interceptait des véhicules et avait provoqué un important embouteillage sur la VDN 3.

Une course-poursuite avec les forces de l’ordre

Face à l’arrivée des policiers, les motocyclistes auraient tenté de prendre la fuite. Une course-poursuite s’était alors engagée.

Les agents étaient parvenus à interpeller un premier suspect présenté comme le chef présumé du groupe. Celui-ci était tombé de sa motocyclette alors qu’il circulait en compagnie de deux autres personnes.

Selon Libération, les autres membres de la bande se seraient ensuite attaqués aux policiers dans le but de faire libérer leur camarade ou de faciliter leur fuite.

Des coups de sommation tirés pour disperser le groupe

Face à cette réaction hostile, les policiers auraient fait usage de leurs armes en tirant des coups de sommation afin de disperser les assaillants.

La patrouille s’était poursuivie dans le secteur. Les agents avaient alors aperçu un autre jeune homme dont la motocyclette était immobilisée à la suite d’une panne de carburateur.

Les deux premiers suspects interpellés sont Ibrahima Doumbia et Babacar Dramé, tous deux âgés de 18 ans et présentés comme des mécaniciens domiciliés à Dalifort.

Ils ont été arrêtés pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de tentative de vol commise de nuit avec usage de moyens roulants et de rébellion.

Quatre nouvelles arrestations à Dalifort

La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs de procéder à quatre nouvelles interpellations dans le secteur de Dalifort.

Les suspects cités par Libération sont Assane Diop, âgé de 20 ans et se présentant comme mécanicien ; Lamine Cissokho, mécanicien de 16 ans ; Mouhamed Diop, carreleur de 22 ans ; et Ibrahima Bâ, mécanicien âgé de 19 ans.

Ces arrestations portent à six le nombre de personnes interpellées dans le cadre de cette affaire, d’après les éléments publiés par le journal.

Des perquisitions sans résultat

Les policiers ont également procédé à la perquisition des chambres occupées par les deux premiers suspects. Ces opérations se seraient toutefois révélées infructueuses.

Aucun élément particulier n’est mentionné par Libération comme ayant été saisi lors de ces perquisitions.