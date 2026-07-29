Kédougou : deux individus déférés après la saisie de 2 050 comprimés de Tramadol et 800 grammes de Kush

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 20 juillet 2026, à l’interpellation de deux individus. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de produits psychotropes, vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien, ainsi que détention et trafic de Kush.

Ce 20 juillet 2026 à 20h00, suite à un renseignement opérationnel relatif à l’existence d’un réseau de trafic de drogue dans le village de Bambaranding, la BRS de Kédougou a interpellé les deux suspects.

Les investigations menées ont révélé que ces derniers, qui partageaient la même chambre, s’adonnaient à la vente de comprimés de Tramadol et de Kush. Après une reconnaissance des lieux, ils ont été surpris en possession de 550 comprimés de Tramadol, de 200 grammes de Kush en vrac et de 127 cornets de Kush soigneusement dissimulés dans leur chambre.

La fouille d'une case voisine leur servant de dépôt a permis la découverte de 1 500 comprimés supplémentaires de Tramadol et d'un bloc de 600 grammes de Kush.

Au total, l'opération a permis de saisir :

• 2 050 comprimés de Tramadol ;

• 800 grammes de Kush en vrac ;

• 127 cornets de Kush.

À l’issue de la procédure, les mis en cause ont été déférés devant le parquet.



