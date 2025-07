Graduation ISM 2025 : Un flot d’hommages pour feu Alioune Badara Cissé, un héros de l’Éducation

Une marée d’émotion et de fierté a déferlé sur le Dakar Arena à l’occasion de la remise des diplômes du Groupe ISM, dédiée à la mémoire de Feu Maître Alioune Badara Cissé. Plus qu’un simple parrain, c’est un symbole qui a été honoré : un homme de conviction, d'engagement et de dignité. Sa veuve, Néné Ndao, accompagnée de ses enfants et de proches, a exprimé sa profonde gratitude de voir son nom gravé dans le parcours de toute une génération. Le message était clair : ce n’est pas seulement une cérémonie, c’est un héritage.



Son neveu, visiblement ému, a rappelé son incroyable parcours de ses débuts à Saint-Louis jusqu’à ses études aux États-Unis, en passant par sa brillante carrière d’avocat et son rôle d’homme d'État. « Il était un oncle pour moi, le frère de ma mère. Il aimait profondément les siens, et il aurait été fier de voir cette jeunesse prête à reprendre le flambeau. Nous prions pour que Dieu l’accueille au paradis. Merci à Amadou Diaw pour avoir choisi ce nom qui résonne dans les cœurs. »



Mamadou Diouf, directeur de l’ISM Madiba Leadership Institute, a salué l’engagement indéfectible du défunt pour l’éducation et le développement du Sénégal. « Il a marqué Saint-Louis, il a marqué le pays. L’avenir que nous célébrons aujourd’hui lui doit beaucoup. »