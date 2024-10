Gingembre littéraire 2024 : sport, culture et cohésion sociale au programme d'un riche échange impliquant d'éminentes personnalités

L’association Continent Premier organise une nouvelle édition de son « Gingembre littéraire » les 22 et 23 novembre prochains, au Centre Culturel Français de Dakar, autour du thème « Sport et cohésion sociale ». Cette rencontre mettra en lumière le rôle du sport comme vecteur de paix et de solidarité dans la société sénégalaise.



Les activités se poursuivent à Ziguinchor les 25 et 26 novembre prochains à l'université Assane Seck. Au programme, une discussion sur le livre "Un tombeau pour Kinne Gaajo" de Boubacar Boris Diop, axée sur la figure féminine et le naufrage du Joola. Le lendemain, des débats aborderont la parenté à plaisanterie entre les communautés Diolas et Sérères, avec des personnalités engagées.



Parmi les intervenants, on retrouve Mame Khadija Timera Ba, juge FIFA, Silvère Henri Cissé, journaliste, Abdoulaye Diaw, reporter sportif, Mbaye Jacques Diop conseiller technique, Al Amine Kébé économiste et, bien d’autres experts de divers domaines.



Ainsi, dans le cadre de leur cycle de conférences sur « La Place de l'Afrique dans le 21ᵉ siècle : Démocratie et Souveraineté » , Continent Premier soutient avec conviction que le dialogue interculturel est essentiel pour bâtir une paix universelle, source de développement et de progrès. Ainsi, dans le cadre de leur cycle de conférences sur « La Place de l'Afrique dans le 21ᵉ siècle : Démocratie et Souveraineté » , Continent Premier soutient avec conviction que le dialogue interculturel est essentiel pour bâtir une paix universelle, source de développement et de progrès.