Gingembre Royal à Genève: L'architecte Goudiaby Atepa va parler d'économie, Mbougar et Elgas de Culture

Après le grand succès du Gingembre Littéraire à l'Auditorium du journal Le Monde, à Paris, avec l'intervention notamment de Mohamed Bazoum Président du Niger et d'éminents intellectuels africains et occidentaux, et récemment la conférence magistrale de Samba Sy, Ministre du Travail, Dakaractu partenaire de l'événement est heureux de vous annoncer le prochain grand Gingembre Littéraire de ContinentPremier prévu le 15 septembre 2023 en Suisse.



Ce grand rendez-vous a l'honneur cette année de recevoir des invités de marque dont Souleymane Elgas, Mbougar Sarr, Claudine Sauvain-Dugerdil etc, autour d'un Gingembre littéraire époustouflant, l'architecte Pierre Atépa Goudiaby pour parler d'économie, ainsi que d'autres invités du monde des Affaires en Afrique et en Occident.



" Le ContinentPremier.Com a été lancé officiellement le 24 avril 2004 au Club suisse de la presse, dans une salle pleine et devant un public dense et de divers statuts sous la présidence de la Direction de l'Information des Nations Unies - Onu Genève, de Guy Mettan, d'Ambassadeurs et surtout d'Africains et d'amis occidentaux qui croient et qui agissent solidairement pour la Dignité humaine. Nous gardons le Cap ! 19 ANS ! Nous dépendons d'aucun État ni d'aucune institution, c'est pourquoi notre Liberté sait aussi s'adosser à la Responsabilité et à la Générosité. Oui, c'est pourquoi, chez nous aucune injonction impérative de quel que bord que ce soit ne peut fonctionner. C'est pourquoi, notre conscience tranquille demeure notre guide, en tout temps!", a informé l'initiateur du Gingembre littéraire, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, par ailleurs Journaliste accrédité auprès de l'ONU et Directeur de ContinentPremier.



Selon lui, ce grand rendez-vous consiste à

" ouvrir un espace de réflexions, en toute liberté, de manière inclusive et dans la générosité, pour permettre aux Africains et à ceux qui s'intéressent véritablement à ce grand continent berceau de l'Humanité et des Civilisations, de penser et de proposer des solutions aux défis qui assaillent l'Afrique, mais aussi l'humanité dont elle est solidaire".



Dans un entretien, notre confrère dira également que " le gingembre est une plante qu'on retrouve presque partout dans le monde et ses vertus médicinales sont prouvées. Son goût épicé donne aussi du caractère à nos conférences-débats où de grands intellectuels, hommes et femmes de tout âge se retrouvent au-delà de leur différence à cogiter ensemble sur le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique, mais aussi du monde. Le "Gingembre", lancé officiellement le 1er mai 2019, à la Maison internationale des associations de Genève, dans la grande salle Mahatma Ghandi, avec plus de 200 personnes, s'inscrit ainsi dans le cycle global de nos réflexions entamé aux Nations Unies, à Genève, depuis 2012 sur "La place de l'Afrique dans le monde : démocratie et souveraineté".