Gestion durable des déchets : 700 emplois verts créés à travers un projet dans 3 régions du Sénégal.

Le projet de « gestion des déchets solides, des eaux usées, des déchets des équipements électriques et électroniques dans les villes secondaires, à travers des modèles d’affaires innovants pour le recyclage et la valorisation au Sénégal, a été lancé hier à Dakar. Ce projet au cours de sa 1ère phase, mettra l’accent sur la gestion durable des eaux usées domestiques, des déchets plastiques et des déchets d’équipements électriques et électroniques dans les villes de Tivaouane, Touba et Dakar. L’impact climatique et social du projet est attendu en terme de réduction des gaz à effet de serre au Sénégal de 39.165 tonnes par an, mais aussi par la création de 700 emplois verts sur les 3 filières concernées et enfin d’un impact positif direct sur environ 500.000 personnes en terme d’amélioration de condition de vie.