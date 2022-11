Gestion des pandémies en Afrique : un réseau d’anthropologues veut parer la sous-région de futures pandémies.

Les épidémies sont de plus en plus fréquentes et globalisées, à l’image de la pandémie de Covid-19 qui continue de faire des victimes. Ainsi, la dimension sociale conditionne l’émergence et détermine l’efficacité des réponses sanitaires, telles que la vaccination. L’accès aux connaissances en sciences sociales rend difficile en partie la maîtrise des épidémies en Afrique. En exemple, l’épidémie d’Ebola, de la Covid-19 et le VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest a montré l’importance de la recherche anthropologique pour comprendre les déterminants sociaux de la dynamique épidémique et éclairer les interventions de riposte.

C’est ainsi qu’un réseau d’anthropologues des épidémies émergentes a organisé une formation en anthropologie et en sociologie des maladies infectieuses telles que la covid, ce 15 novembre à Dakar.

Cette formation, qui se déroulera sur une semaine, a pour objectif général de renforcer en capacité des universitaires et professionnels en anthropologie venus de la sous-région, notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso. À cet effet, cette formation commune d’acteurs en santé et en sciences sociales de la sous-région, va permettre de construire les bases d’une perspective de « préparation » d’une réponse sociologique et anthropologique de futures épidémies.