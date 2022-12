Gestion des eaux usées et inondations : Mamour Diallo annonce le début des opérations pré hivernales en Janvier et lance un appel à plus de civisme

Prendre le taureau par les cornes ! C’est à quoi s’évertue le nouveau directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal, Mamour Diallo, qui a procédé sa première sortie officielle, après sa nomination, à des visites de terrain, notamment le bassin de stockage de la zone de captage et environs de Grand Yoff, les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales réalisés dans le cadre du PDLI 2022 aux Parcelles Assainies, à Cambérène et enfin, les travaux de modernisation et de renforcement de la station d’épuration de Cambérène.



Au terme de cette visite, il a lancé un appel aux populations à ne pas faire des bassins de rétention des dépotoirs d’ordures comme constaté à Grand Yoff. Il a aussi annoncé que pour plus d’efficience dans la préparation des inondations, les opérations pré-hivernales seront prises en compte beaucoup plus tôt, dès le mois de Janvier prochain.