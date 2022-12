Gestion de la santé environnementale et la pollution en Afrique : Le mouvement Dalifort Hip Hop montre la voie...

Dans le cadre du festival annuel, le mouvement Dalifort Hip-Hop, a lancé une vaste campagne de sensibilisation des populations sur la gestion des déchets pour une meilleure santé environnementale.

C'est dans ce cadre que les membres du mouvement ont procédé également à une activité d'investissement humain avec le nettoyage et le vernissage de certaines places de la commune qui habitaient des dépotoirs d'ordures.

« On est entouré de l'autoroute à péage et du TER, qui contribuent à la pollution du quartier et aucun investissement n'est fait par Eiffage dans ce quartier. C'est pourquoi nous devons agir pour le quartier. C'est dans ce sens que nous sommes regroupés en mouvement pour lutter pour nos droits », a précisé l'artiste Ernest Bambaye, le président du mouvement Dalifort Hip-Hop...